Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştıklarını duyurdu.

Gaziantep FK kulübü resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlaşmaya ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi

Yeni Teknik Direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katılımıyla üç yıllık resmi sözleşmeye imza attı.