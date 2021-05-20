Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı resmen açıklandı
Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'den sezon ortasında ayrılan Erol Bulut, Süper Lig ekibiyle anlatıştı. Tecrübeli teknik adamın 3 yıllık sözlşemeye imza attığı duyuruldu.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştıklarını duyurdu.
Gaziantep FK kulübü resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlaşmaya ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi
Yeni Teknik Direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katılımıyla üç yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
detaylar geliyor...
🟥⬛️ GAZİANTEP'E HOŞ GELDİN EROL BULUT!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) May 20, 2021
👉 https://t.co/CIcALhdUeK pic.twitter.com/Dm5LyT0gs4