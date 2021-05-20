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Hakan Çalhanoğlu'ndan milyon euroluk teklife ret!

Serie A'nın gözde takımı ile sözleşmesi sona eren 'nun 'da kalmak istediği için 'in yaptığı 32 milyon euro'luk teklifini reddettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Hakan Çalhanoğlu'ndan milyon euroluk teklife ret!

Milan ile sözleşmesi biten milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için birçok takım kolları sıvadı ve kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Öte yandan kulübü 'la sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Hakan Çalhanoğlu'na önemli teklifler geliyor.

Son olarak basını, Hakan Çalhanoğlu'na 'dan dev bir teklifin geldiğini duyurdu.

MİLYON EUROLUK TEKLİF

ekibinin 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 32 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Yıldız futbolcu Hakan'ın "Avrupa'da kalmak istiyorum" diyerek bu teklifi reddettiği bildirildi.

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