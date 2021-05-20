20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'da transfer savaşı! İlk temaslar başladı

Son dakika | Trabzonspor'da transfer savaşı! İlk temaslar başladı

Trabzonspor’un sol bekteki 1 numaralı hedefi için Nimes kulübüyle temaslar başladı. Bordo-Mavililer 1.5 milyon euroyu gözden çıkarırken, Fransız kulübü 3 milyon euro istedi.

SPOR
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
ABONE OL
Son dakika | Trabzonspor'da transfer savaşı! İlk temaslar başladı

Roma'nın sağ beki Bruno Peres ile anlaşan Trabzonspor, sol bek için de çalışmaları hızlandırdı. Nimes'in Ligue 1'den düşmesinin kesinleşmesinin ardından Birger Meling için pazarlıklar başladı. Bordo-Mavililer, 1.5 milyon euroluk bir rakamla kapıyı çalarken, Fransız ekibinin 3 milyon euro istediği öğrenildi.

Ancak bu rakamın aşağıya çekilme ihtimali çok yüksek. Çünkü Nimes küme düştü ve Meling takımda kalmayı düşünmüyor. Sörloth ve Trondsen'in Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Meling, geçen sezon başında da Fırtına'nın radarındaydı. 25 lig maçında 2 gol, 3 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki Viking için şartlar zorlanacak. Bonservis pazarlığında çözüm bulunmazsa, opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA