Son dakika | Trabzonspor'da transfer savaşı! İlk temaslar başladı

Roma'nın sağ beki Bruno Peres ile anlaşan Trabzonspor, sol bek için de çalışmaları hızlandırdı. Nimes'in Ligue 1'den düşmesinin kesinleşmesinin ardından Birger Meling için pazarlıklar başladı. Bordo-Mavililer, 1.5 milyon euroluk bir rakamla kapıyı çalarken, Fransız ekibinin 3 milyon euro istediği öğrenildi.

Ancak bu rakamın aşağıya çekilme ihtimali çok yüksek. Çünkü Nimes küme düştü ve Meling takımda kalmayı düşünmüyor. Sörloth ve Trondsen'in Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Meling, geçen sezon başında da Fırtına'nın radarındaydı. 25 lig maçında 2 gol, 3 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki Viking için şartlar zorlanacak. Bonservis pazarlığında çözüm bulunmazsa, opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak.