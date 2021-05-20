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Son dakika | Fenerbahçe'nin ilk transferi Beşiktaş'tan!

Son dakika haberi... Beşiktaş'la sözleşmesi biten Milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe, yıldız orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika | Fenerbahçe'nin ilk transferi Beşiktaş'tan!

Geride kalan sezonda transferin en hızlı takımı olan Sarı-Lacivertliler'in bu yaz da frene basmaya hiç niyeti yok. Birçok isim ile temas kuran Fenerbahçe, ilk bombayı Dorukhan Toköz ile patlatmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre; Milli yıldızın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Kanarya, 24 yaşındaki futbolcu ile 4 senelik anlaşmaya vardı. Beşiktaş ile uzun süredir yeni sözleşme için pazarlık yürüten ancak orta yolu bulamayan Dorukhan'ın Fenerbahçe ile senelik 1.4 milyon eurodan el sıkıştığı öne sürüldü.

Bu transferin, Sarı-Lacivertliler'in 12-13 Haziran'da yapılacak kongresinden sonra duyurulması bekleniyor. Operasyonu bizzat yürüten , Dorukhan'ın Kanarya'yı seçmesinde önemli rol oynadı. EURO 2020 aday kadrosunda yer alan yıldız futbolcu, turnuva sonrası yeni takımına katılacak.

Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte iki yakın arkadaş, Dorukhan Toköz ve , Fenerbahçe'de buluşmuş olacak. Ancak ikilinin yolları, birlikte sahaya çıkmadan ayrılabilir.

'ın ciddi şekilde ilgilendiği Ozan, İngiliz ekibine imza atabilir. Bu durumda Dorukhan, Sarı-Lacivertli ekipte yakın arkadaşının yerini doldurmuş olacak.

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