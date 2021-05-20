Son dakika | Fenerbahçe'nin ilk transferi Beşiktaş'tan!
Son dakika haberi... Beşiktaş'la sözleşmesi biten Milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe, yıldız orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Geride kalan sezonda transferin en hızlı takımı olan Sarı-Lacivertliler'in bu yaz da frene basmaya hiç niyeti yok. Birçok isim ile temas kuran Fenerbahçe, ilk bombayı Dorukhan Toköz ile patlatmaya hazırlanıyor.
Fanatik'in haberine göre; Milli yıldızın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Kanarya, 24 yaşındaki futbolcu ile 4 senelik anlaşmaya vardı. Beşiktaş ile uzun süredir yeni sözleşme için pazarlık yürüten ancak orta yolu bulamayan Dorukhan'ın Fenerbahçe ile senelik 1.4 milyon eurodan el sıkıştığı öne sürüldü.
Bu transferin, Sarı-Lacivertliler'in 12-13 Haziran'da yapılacak kongresinden sonra duyurulması bekleniyor. Operasyonu bizzat yürüten Emre Belözoğlu, Dorukhan'ın Kanarya'yı seçmesinde önemli rol oynadı. EURO 2020 aday kadrosunda yer alan yıldız futbolcu, turnuva sonrası yeni takımına katılacak.
Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte iki yakın arkadaş, Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan, Fenerbahçe'de buluşmuş olacak. Ancak ikilinin yolları, birlikte sahaya çıkmadan ayrılabilir.
Crystal Palace'ın ciddi şekilde ilgilendiği Ozan, İngiliz ekibine imza atabilir. Bu durumda Dorukhan, Sarı-Lacivertli ekipte yakın arkadaşının yerini doldurmuş olacak.
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