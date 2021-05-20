Son dakika | Fenerbahçe'nin ilk transferi Beşiktaş'tan!

Fanatik'in haberine göre; Milli yıldızın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Kanarya, 24 yaşındaki futbolcu ile 4 senelik anlaşmaya vardı. Beşiktaş ile uzun süredir yeni sözleşme için pazarlık yürüten ancak orta yolu bulamayan Dorukhan'ın Fenerbahçe ile senelik 1.4 milyon eurodan el sıkıştığı öne sürüldü.