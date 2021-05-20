Son dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a dudak uçuklatan teklif! Yuvadan uçuyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayıp ligi 3. bitiren Fenerbahçe büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sarı lacivertli yönetim, gelecek sezon için vakit kaybetmeden hazırlıklarına başladı. Takıma katılacak yeni isimlerin yanında gidecek oyuncuları da olacak. Kanarya'nın genç orta saha yıldızı Ozan Tufan yuvadan uçuyor. Milli futbolcuya dudak uçuklatan bir transfer teklifi geldi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.05.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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