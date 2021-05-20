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Haberler Galeri Son dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a dudak uçuklatan teklif! Yuvadan uçuyor

Son dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a dudak uçuklatan teklif! Yuvadan uçuyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayıp ligi 3. bitiren Fenerbahçe büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sarı lacivertli yönetim, gelecek sezon için vakit kaybetmeden hazırlıklarına başladı. Takıma katılacak yeni isimlerin yanında gidecek oyuncuları da olacak. Kanarya'nın genç orta saha yıldızı Ozan Tufan yuvadan uçuyor. Milli futbolcuya dudak uçuklatan bir transfer teklifi geldi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.05.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 09:35
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Son dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a dudak uçuklatan teklif! Yuvadan uçuyor

Fotomaç'ın haberine göre; Ozan Tufan'ı uzun zamandır yakın markaja alan Premier Lig takımlarından Crystal Palace, bu sezon performansıyla alkış toplayan yıldız oyuncu için kesenin ağzını açtı.

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Son dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a dudak uçuklatan teklif! Yuvadan uçuyor
İngiliz ekibinin sarı-lacivertlilerle 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki futbolcunun serbest kalma maddesi olan 20 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
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Son dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a dudak uçuklatan teklif! Yuvadan uçuyor
2020 Avrupa Şampiyonası öncesi Ozan Tufan'a imza attırmayı hedefleyen Crystal Palace'ın oyuncunun menajeri ve Fenerbahçe ile temaslarını hızlandırdığı da kaydedildi. Milli oyuncu şimdiden Avrupa Şampiyonası'nın yıldızları arasında gösteriliyor.
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Son dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a dudak uçuklatan teklif! Yuvadan uçuyor
Ozan Tufan, Crystal Palace'a 20 milyon euroluk bonservisle transferi halinde Fenerbahçe tarihine geçecek. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euroluk bedelle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'in rekorunu kıracak.
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Son dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a dudak uçuklatan teklif! Yuvadan uçuyor
Milli futbolcu daha önce yaptığı açıklamada "Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, çok önemli. Her futbolcu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi göstermek, oralarda ülkemi temsil edebilmek. Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" ifadelerini kullanmıştı.