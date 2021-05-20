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Fenerbahçe'nin golcüsü Samatta Belçika yolcusu

'nin önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği Mbawane Samatta'tada süreç Sarı-Lacivertli yönetimin istediği gibi ilerliyor. futbol sitesi Voetbal24, Tanzanyalı'nın 'nde oynamak istediğini yazdı. Samatta'ya dışında da teklifler gelmiş durumda. Fenerbahçe, öncelikte Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonu için kulübü 'ya 6 milyon Euro ödeyecek.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Fenerbahçe'nin golcüsü Samatta Belçika yolcusu

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği Mbawane Samatta'tada süreç Sarı-Lacivertli yönetimin istediği gibi ilerliyor. Belçika futbol sitesi Voetbal24, Tanzanyalı'nın Belçika Ligi'nde oynamak istediğini yazdı. Samatta'ya Genk dışında da teklifler gelmiş durumda. Fenerbahçe, öncelikte Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonu için İngiliz kulübü Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödeyecek. Sonrasında da Tanzanyalı golcünün mümkün olan en az zararla satışını gerçekleştirmeye çalışacak.

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