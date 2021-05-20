20 Mayıs 2021, Perşembe
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Mitrovic savaşı!

Ezeli rakipler ve Mitrovic için kapışıyor. ile pazarlık aşamasında olan siyah-beyazlı yönetim, ’ın 26 yaşındaki Sırp golcüsü ile de temasa geçti. Ancak bu transferde işler karıştı. En az 2 golcü takviyesi yapmakta kararlı olun Fenerbahçe, Mitrovic için devreye girdi. Üstelik Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a göre daha cazip bir teklifle Fulham’ın kapısını çaldığı öğrenildi. ’in tüm ücretini karşılamayı kabul eden Fenerbahçe’nin daha yüksek bir satın alma opsiyon fiyatını kabul ettiği iddia ediliyor.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Mitrovic savaşı!

ile pazarlık aşamasında olan siyah-beyazlı yönetim, 'ın 26 yaşındaki Sırp golcüsü ile de temasa geçti.

Ancak bu transferde işler karıştı. En az 2 golcü takviyesi yapmakta kararlı olun , Mitrovic için devreye girdi. Üstelik Fenerbahçe'nin 'a göre daha cazip bir teklifle Fulham'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

'in tüm ücretini karşılamayı kabul eden Fenerbahçe'nin daha yüksek bir satın alma opsiyon fiyatını kabul ettiği iddia ediliyor.

BEŞİKTAŞ'IN KOZU DEVLER LİGİ


26 yaşındaki Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon da hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın gündeminde yer almıştı. Piyasa değeri 15 milyon Euro civarında olan Aleksander Mitrovic için Beşiktaş'ın 1 numaralı kozu ise

Ancak Sarı-Lacivertli kurmaylar işi Fulham kanalından bitirmeye odaklanmış durumda. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki tansiyonun artması da yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

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