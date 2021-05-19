Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş, Sırp golcüyü istiyor: Aleksandar Mitrovic'e pençe
Sezonu çifte kupa ile bitiren Beşiktaş transferde de gaza bastı... Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğinin belirsizliği sebebiyle golcü arayışı içine giren yönetim, ilk hedef olarak Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic’i belirledi. Sırp golcü için İngiliz ekibi ile temasa geçildi.
Sezonu çifte kupa ile bitiren Beşiktaş transferde de gaza bastı...
Vincent Aboubakar'ın takımdaki geleceğinin belirsizliği sebebiyle golcü arayışı içine giren yönetim, ilk hedef olarak Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic'i belirledi. Sırp golcü için İngiliz ekibi ile temasa geçildi.
2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Mitrovic'i 1 yıllığına kiralamak isteyen Kartal, İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesini bu transferde avantja çevirmeye çalışacak.
KARTAL'IN KOZU DEVLER LİGİ
Değeri 18 milyon Euro olan Sırp golcü için Beşiktaş'ın en büyük kozu ise Şampiyonlar Ligi bileti olacak. Fulham da Mitrovic'in kendisini gösterebileceği bir takıma gitmesine sıcak.
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