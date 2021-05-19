19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş, Sırp golcüyü istiyor: Aleksandar Mitrovic'e pençe

Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş, Sırp golcüyü istiyor: Aleksandar Mitrovic'e pençe

Sezonu çifte kupa ile bitiren transferde de gaza bastı... ’ın takımdaki geleceğinin belirsizliği sebebiyle golcü arayışı içine giren yönetim, ilk hedef olarak forması giyen ’i belirledi. Sırp golcü için ekibi ile temasa geçildi.

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Giriş Tarihi: 19.05.2021
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Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş, Sırp golcüyü istiyor: Aleksandar Mitrovic'e pençe

Sezonu çifte kupa ile bitiren transferde de gaza bastı...

'ın takımdaki geleceğinin belirsizliği sebebiyle golcü arayışı içine giren yönetim, ilk hedef olarak forması giyen 'i belirledi. Sırp golcü için ekibi ile temasa geçildi.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR


Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Mitrovic'i 1 yıllığına kiralamak isteyen , İngiliz ekibinin 'den düşmesini bu transferde avantja çevirmeye çalışacak.

KARTAL'IN KOZU DEVLER LİGİ
Değeri 18 milyon Euro olan Sırp golcü için Beşiktaş'ın en büyük kozu ise bileti olacak. Fulham da Mitrovic'in kendisini gösterebileceği bir takıma gitmesine sıcak.

FİZİK GÜCÜ YÜKSEK BİR GOLCÜ
26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Aleksandar Mitrovic, yüksek fizik gücü ile ön plana çıkıyor. Sırp futbolcu kariyerinde 64 kez giydiği milli forma altında 41 gol kaydetti.

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