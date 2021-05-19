19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Anders Trondsen yeni sezona hazır! Avcı'nın jokeri olacak

'da sakatlığını tamamen atlatan , gözünü yeni sezona dikti. Geçtiğimiz sezon süre alamayan Norveçli yıldız, yeni sezonda teknik direktör 'nın jokeri olacak.

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Giriş Tarihi: 19.05.2021
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Anders Trondsen yeni sezona hazır! Avcı'nın jokeri olacak

Geçtiğimiz sezonun başında Rosenborg'dan transfer edilen Anders Trondsen, resmi mücadeleye çıkamadan yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası uzun süre forma giyemedi.

Yalnızca ligin son maçındaki Gençlerbirliği mücadelesinde kulübede yer alan Norveçli orta saha geçen sezon hiç süre almadı.

SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI!
Ağır sakatlığını tamamen atlatan 26 yaşındaki oyuncu artık tamamen yeni sezona odaklandı. HaberTS'nin haberine göre; Başarılı orta saha, teknik direktör Abdullah Avcı'nın jokeri olacak.

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