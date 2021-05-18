Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar belli oldu! Beşiktaş'ın kupayı alması Fenerbahçe'ye yaradı
Ziraat Türkiye Kupası finalini Beşiktaş'ın kazanmasının ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar da belli oldu. Beşiktaş'ın kupayı kazanmasının ardından Süper Lig üçüncüsü Fenerbahçe, gruplara kalabilmek için play-off turunu geçmeyi deneyecek. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etmesiyle Süper Lig'de gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar netleşti.
KİM NEREYE GİDECEK?
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile ikinci Galatasaray, Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla lig üçüncüsü Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak. Lig dördüncüsü Trabzonspor ile beşinci Demir Grup Sivasspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE BAĞLI
Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, "Devler Ligi"nde doğrudan gruplarda mücadele edecek. Ancak siyah-beyazlıların eleme oynama ihtimali de bulunuyor. Bu durum, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini hangi takımın kazanacağı ve Chelsea'nin Premier Lig'deki sıralamasına bağlı.
CHELSEA-CITY MAÇI ÇOK ÖNEMLİ
Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak final maçını Manchester temsilcisi kazanırsa Beşiktaş doğrudan gruplara kalacak. Chelsea, "Devler Ligi"ni kazanır, Premier Lig'de ise ilk 4'e giremezse Beşiktaş, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonuna elemelerde play-off etabından başlayacak.
GALATASARAY UEFA'YA BAĞLI
Ligi averajla 2. sırada bitiren Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadeleye 2. eleme turundan dahil olacak. Sarı-kırmızılı ekip, İspanya'nın Villarreal takımı ile İngiltere temsilcisi Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini İngiliz ekibinin kazanması durumunda 1 eleme turu eksik oynayacak.
BEŞİKTAŞ YÜZÜNDEN FENERBAHÇE PLAY OFF OYNAYACAK
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi'ne giden Süper Lig üçüncüsü Fenerbahçe, gruplara kalabilmek için play-off turunu geçmeye çalışacak. Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Trabzonspor üçüncü eleme turu, Demir Grup Sivasspor da ikinci eleme turundan katılacak.
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