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Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar belli oldu! Beşiktaş'ın kupayı alması Fenerbahçe'ye yaradı

finalini 'ın kazanmasının ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar da belli oldu. Beşiktaş'ın kupayı kazanmasının ardından üçüncüsü Fenerbahçe, gruplara kalabilmek için play-off turunu geçmeyi deneyecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar belli oldu! Beşiktaş'ın kupayı alması Fenerbahçe'ye yaradı

finalinde 'ın Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etmesiyle 'de gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar netleşti.

KİM NEREYE GİDECEK?

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile ikinci , Türkiye'yi 'nde temsil edecek. Beşiktaş'ın 'nı kazanmasıyla lig üçüncüsü Fenerbahçe, 'nde yer alacak. Lig dördüncüsü ile beşinci da 'nde mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE BAĞLI

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, ""nde doğrudan gruplarda mücadele edecek. Ancak siyah-beyazlıların eleme oynama ihtimali de bulunuyor. Bu durum, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini hangi takımın kazanacağı ve Chelsea'nin 'deki sıralamasına bağlı.

CHELSEA-CITY MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

ile Chelsea arasında oynanacak final maçını Manchester temsilcisi kazanırsa Beşiktaş doğrudan gruplara kalacak. Chelsea, "Devler Ligi"ni kazanır, Premier Lig'de ise ilk 4'e giremezse Beşiktaş, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonuna elemelerde play-off etabından başlayacak.

GALATASARAY UEFA'YA BAĞLI

Ligi averajla 2. sırada bitiren Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadeleye 2. eleme turundan dahil olacak. Sarı-kırmızılı ekip, İspanya'nın takımı ile İngiltere temsilcisi arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini İngiliz ekibinin kazanması durumunda 1 eleme turu eksik oynayacak.

BEŞİKTAŞ YÜZÜNDEN FENERBAHÇE PLAY OFF OYNAYACAK

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi'ne giden Süper Lig üçüncüsü Fenerbahçe, gruplara kalabilmek için play-off turunu geçmeye çalışacak. Türkiye'yi 'nde temsil edecek Trabzonspor üçüncü eleme turu, Demir Grup da ikinci eleme turundan katılacak.

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