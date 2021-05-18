Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar belli oldu! Beşiktaş'ın kupayı alması Fenerbahçe'ye yaradı

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE BAĞLI

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, "Devler Ligi"nde doğrudan gruplarda mücadele edecek. Ancak siyah-beyazlıların eleme oynama ihtimali de bulunuyor. Bu durum, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini hangi takımın kazanacağı ve Chelsea'nin Premier Lig'deki sıralamasına bağlı.