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Galatasaray'da transfer başladı! Milli basketbolcu Melis Gülcan imzayı attı

Transfer sezonu başladı. , milli oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Galatasaray'da transfer başladı! Milli basketbolcu Melis Gülcan imzayı attı

Milli basketbolcu Melis Gülcan, Galatasaray'da...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Bellona Kayseri Basketbol'da geçiren 24 yaşındaki kısa forvet ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Melis'in geride kalan sezonda 14.06 sayı ve 6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Galatasaray'da başarılı bir kariyere sahip olacağına inandığımız Melis Gülcan'a hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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