Serdar Avcı nakavt ile dünya şampiyonu oldu

35 yaşındaki Serdar Avcı, yarı ağır sıklette dünya şampiyonluğu için çıktığı 7 unvan maçının hepsini nakavt ile kazanan Gürcü rakibi Zaal Kvezereli ile Kiev'de karşı karşıya geldi. Avcı, 12 raunt üzerinden yapılan maçın 2'nci raundunun 50'nci saniyesinde rakibini devirdi.