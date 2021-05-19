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Serdar Avcı nakavt ile dünya şampiyonu oldu

Türk boksör , 'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu Zaal Kvezereli'yi nakavt ederek dünya şampiyonu oldu.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Serdar Avcı nakavt ile dünya şampiyonu oldu

35 yaşındaki , yarı ağır sıklette dünya şampiyonluğu için çıktığı 7 unvan maçının hepsini nakavt ile kazanan Gürcü rakibi Zaal Kvezereli ile Kiev'de karşı karşıya geldi. Avcı, 12 raunt üzerinden yapılan maçın 2'nci raundunun 50'nci saniyesinde rakibini devirdi.

Kadıköy Boks Spor Kulübü sporcusu Avcı, Kvezereli'yi nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI
Maç öncesi verdiği röportajda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kiev'de altın kemeri kazanarak salonda 'nı dinleteceğini ve Türk milletine çifte bayram yaşatacağını söyleyen Serdar Avcı, hedefini gerçekleştirdiği için büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

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