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Tahkim Kurulu'ndan flaş Cenk Tosun kararı

Son dakika haberi...Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ı sevindiren haber geldi. Beşiktaşlı 'un 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi. 2 maçın da 1 maçlık kısmını erteledi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Tahkim Kurulu'ndan flaş Cenk Tosun kararı

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un Karagümrük maçının ardından yaşananlar sonrasında aldığı 3 maçlık men cezasını 2 maça indirdi. Ayrıca alınan cezanın 1 maçlık kısmını da erteledi.

TFF Tahkim Kurulu 17 Mayıs 2021 günlü (44) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.

(*)1. E.2021/181 - K.2021/174

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Cenk Tosun ile ilgili PFDK'nın 14.05.2021 tarihli E.2020-2021/1115 - K.2020-2021/1375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. futbolcusu Cenk Tosun'un müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. futbolcusu Cenk Tosun'un rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a, 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. futbolcusu Cenk Tosun'un rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a, 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezasının; 1 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oyçokluğu ile,

- FDT'nin 102. maddesi ve Başvuranın savunması dikkate alınarak takdiren; futbolcuya verilen 1 resmi müsabakadan men cezanın ertelenmesine, oyçokluğu ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

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