Son dakika | Beşiktaş'tan flaş şampiyonluk kutlaması açıklaması: "Seyirci alınmayacak"

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, yarın (19 Mayıs) Vodafone Park'ta yapılacak törenle kupasına kavuşacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19.03'te başlayacak tören Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Süper Lig 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaşımız, şampiyonluk kupasına 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle kavuşacak. Kupa töreni ve lazer gösterisi, saat 21.15'te sona erecek.

Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Vodafone Park'a taraftar alınmayacak. Beşiktaşlı sanatçıların birbirinden güzel şarkılarla renk katacağı kupa törenimiz, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak."