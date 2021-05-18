Galatasaray'da 3 başkan adayının ortak fikri Fatih Terim'le çalışmak!

TUNÇ ÖZGEN: ÖZDOĞAN FAKTÖRÜ

Kongre ne zaman yapılacak? Kim başkan olacak? Fatih Terim'le devam edilecek mi? Transferler ne zaman yapılacak? G.Saray'daki belirsizlik sürerken camianın önemli isimlerinden Ahmet Özdoğan önce TAKVİM aracılığıyla çağrı yapıp "Fatih Terim en az bir yıl daha kalmalı" dedi. Dün de çağrısını tekrarlayıp başkan adaylarına seslendi. Başkan adayları da bu çağrıya sessiz kalmadı. Yönetime "Fatih Terim'le devam edin" ultimatomu verdi. Ahmet Özdoğan G.Saray camiasının en akil insanlarından birisidir. Kongre öncesi yaptığı çağrı tamamen belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik, G.Saray'ın 1 yılını heba etmemek üzeredir. Ahmet Özdoğan ilerleyen dönemlerde daha aktif rol almalı. Reflekslerini kaybeden G.Saray camiası Özdoğan'ın tecrübesinden daha fazla faydalanmalıdır.

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