18 Mayıs 2021, Salı
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Galatasaray'da 3 başkan adayının ortak fikri Fatih Terim'le çalışmak!

'da 'ın, " devam etsin" çağrısına kulak veren , ve bildiri yayınladı. Başkanlığa aday olan 3 isim, göreve gelmeleri halinde, 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek olan Fatih Terim'le çalışacaklarını açıkladı.

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Galatasaray'da 3 başkan adayının ortak fikri Fatih Terim'le çalışmak!

Yeni sezon öncesi çok büyük bir belirsizlik ortamına giren 'da sıcak saatler yaşanıyor. Camianın önde gelen isimlerinden Prof. Dr. , 7 Mayıs'ta 'e yaptığı açıklamada 'e seslenmiş ve "Görevi bırakma. 1 yıl daha kal hocam" ifadesini kullanmıştı.

FİTİLİ AHMET ÖZDOĞAN ATEŞLEDİ


Ahmet Özdoğan dün de başkan adaylarına seslendi ve "Fatih Terim'in sözleşmesi konusunda acilen bir araya gelin" ifadesini kullandı. Bu çağrıya kısa süre sonra adaylardan yanıt geldi.

CENGİZ'E YAZILI ÇAĞRIDA BULUNDU


İlk olarak , Başkan 'e yazılı bir çağrıda bulundu ve "Takımımızın yeni sezon yapılanması Kurulu üyemiz Fatih Terim'in rehberliğinde yapılmalıdır" dedi.

HERKES DEKLARASYONA İMZA ATSIN
Ardından , "Başkan adaylarına, kim kazanırsa kazansın Fatih Terim'le devam edeceğine dair ortak bir deklarasyona imza atması için çağrı yapıyorum" ifadesini kullandı.

TARAFTARLAR 'TERİM'E TAM YETKİ' DEDİ
Metin Öztürk ise, "Diğer başkan adaylarının da Fatih Hocamızla ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Taraftarlar da Twitter'da, "Fatih Terim'e Tam Yetki" 'hasthag'ini açtı.

GÖZLER BAŞKAN CENGİZ'DE
Dün 3 adayın Fatih Terim'le ilgili yaptığı açıklamanın ardından gözler Başkan Mustafa Cengiz'e çevrildi. maçının ardından Terim'in kendisini hedef alan sözlerine de yanıt vermeyen Cengiz'in sessizliği sürüyor. Başkan Cengiz'in tecrübeli hoca konusunda alacağı büyük bir karar merakla bekleniyor.

: ÖZDOĞAN FAKTÖRÜ
Kongre ne zaman yapılacak? Kim başkan olacak? Fatih Terim'le devam edilecek mi? Transferler ne zaman yapılacak? G.Saray'daki belirsizlik sürerken camianın önemli isimlerinden Ahmet Özdoğan önce TAKVİM aracılığıyla çağrı yapıp "Fatih Terim en az bir yıl daha kalmalı" dedi. Dün de çağrısını tekrarlayıp başkan adaylarına seslendi. Başkan adayları da bu çağrıya sessiz kalmadı. Yönetime "Fatih Terim'le devam edin" ultimatomu verdi. Ahmet Özdoğan G.Saray camiasının en akil insanlarından birisidir. Kongre öncesi yaptığı çağrı tamamen belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik, G.Saray'ın 1 yılını heba etmemek üzeredir. Ahmet Özdoğan ilerleyen dönemlerde daha aktif rol almalı. Reflekslerini kaybeden G.Saray camiası Özdoğan'ın tecrübesinden daha fazla faydalanmalıdır.

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