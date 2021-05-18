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Fenerbahçe'den transfer bombaları! Giroud, Biglia, Doğan Alemdar...

'den transfer hamleleri... Ayağına kadar gelen şampiyonluğu elinin tersiyle iten Fenerbahçe, önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadro ile yarışmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe yönetimi Fransız golcü , ’ün Arjantinli ön liberosu Biglia ve ’nin file bekçisi için düğmeye bastı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2021
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Fenerbahçe'den transfer bombaları! Giroud, Biglia, Doğan Alemdar...

Ayağına kadar gelen şampiyonluğu elinin tersiyle iten , önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadro ile yarışmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe yönetimi Fransız golcü , 'ün Arjantinli ön liberosu Biglia ve 'nin file bekçisi için düğmeye bastı.

GİROUD İLE MESAFE KAYDEDİLDİ
Haziran'da serbest kalacak olan Giroud için önemli mesafe kaydedildi. 34 yaşındaki Fransız golcü hala Milli Takımı'nda forma giyiyor.

'A GOL ATMIŞTI
EURO 2020 grup elemelerinde 'ye karşı forma giyen deplasmanda 1-1 sona eren karşılaşmada Fransa'nın golünü atmıştı.

Karagümrük'ün ön liberosu Biglia'nın ise çubuklu formayı giymeye son derece istekli olduğu Karagümrük yönetiminden izin isteyeceği kaydedildi.

KAYSERİ İLE TEMASLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe yönetiminin kadrosuna katmak istediği bir diğer isim ise 'un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar. Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan genç file bekçisi için Kayserispor yönetimi ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

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