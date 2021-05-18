Fenerbahçe'den transfer bombaları! Giroud, Biglia, Doğan Alemdar...

KAYSERİ İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe yönetiminin kadrosuna katmak istediği bir diğer isim ise Kayserispor'un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar. Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan genç file bekçisi için Kayserispor yönetimi ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

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