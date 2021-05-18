Fenerbahçe'den transfer bombaları! Giroud, Biglia, Doğan Alemdar...
Fenerbahçe'den transfer hamleleri... Ayağına kadar gelen şampiyonluğu elinin tersiyle iten Fenerbahçe, önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadro ile yarışmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe yönetimi Fransız golcü Giroud, Karagümrük’ün Arjantinli ön liberosu Biglia ve Kayseri’nin file bekçisi Doğan Alemdar için düğmeye bastı.
Ayağına kadar gelen şampiyonluğu elinin tersiyle iten Fenerbahçe, önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadro ile yarışmak için kolları sıvadı.
Fenerbahçe yönetimi Fransız golcü Giroud, Karagümrük'ün Arjantinli ön liberosu Biglia ve Kayseri'nin file bekçisi Doğan Alemdar için düğmeye bastı.
GİROUD İLE MESAFE KAYDEDİLDİ
Haziran'da serbest kalacak olan Giroud için önemli mesafe kaydedildi. 34 yaşındaki Fransız golcü hala Fransa Milli Takımı'nda forma giyiyor.
MİLLİ TAKIM'A GOL ATMIŞTI
EURO 2020 grup elemelerinde Türkiye'ye karşı forma giyen Olivier Giroud deplasmanda 1-1 sona eren karşılaşmada Fransa'nın golünü atmıştı.
Karagümrük'ün ön liberosu Biglia'nın ise çubuklu formayı giymeye son derece istekli olduğu Karagümrük yönetiminden izin isteyeceği kaydedildi.
KAYSERİ İLE TEMASLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe yönetiminin kadrosuna katmak istediği bir diğer isim ise Kayserispor'un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar. Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan genç file bekçisi için Kayserispor yönetimi ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
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