Son dakika: Fransa Ligue 1'de Lille şansı tepti | Fransa'da şampiyon kim olacak?
Son dakika spor haberi... Fransa Ligue 1'in 37'nci haftasında Lille, evinde ağırladığı Saint-Etienne ile 0-0 berabere kaldı ve ligin son haftasına 80 puanla en yakın takipçisi PSG'nin 1 puan önünde girdi. Monaco'nun ise 3 puan önünde yer alıyor.
PSG VE MONACO KAZANDI
Lille'in en yakın rakibi PSG de misafir ettiği Reims'i 4-0 mağlup ederek puanını 79'a yükseltirken şampiyonluk şansını ligin son haftasına taşıdı.
Ligde 3'üncü sırada yer alan Monaco ise Rennes'i 2-1 mağlup ederek puanını 77 yaparken küçük de olsa şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
Fransa Ligue 1'de puan eşitliği durumunda genel averaja bakılıyor. Lille gelecek hafta karşılaşacağı Angers'i mağlup ederse şampiyonluğunu kutlayacak, diğer sonuçlarda ise rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.
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