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Barcelona'ya soğuk duş! 3 puan hasreti 3 maça çıktı

La Liga'nın 37. haftasında Vigo'yu konuk eden Lionel Messi'li Barcelona, evinde şok bir mağlubiyet aldı. , dev rakibini 2-1 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini aldı. Şampiyonluk şansı kalmayan Barcelona'nın 3 puan hasreti ise 3 maça çıktı.

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Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Barcelona'ya soğuk duş! 3 puan hasreti 3 maça çıktı

Şampiyonluk yarışında Atletico Madrid ve Real Madrid'in gerisinde kalan Lionel Messi'li Barcelona, La Liga'nın 37. haftasında Celta Vigo'yu konuk etti. Katalan ekibi, Camp Nou'da oynanan ve Ricardo De Burgos yönettiği mücadelede şok bir mağlubiyet aldı.

28. dakikada Lionel Messi ile öne geçen Barcelona, üstünlüğünü koruyamadı. Celta Vigo, 38. ve 89. dakikada Santi Mina'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Üst üste 6. galibiyetini alan Celta, 53 puanla 8. sırada yer aldı.

Şampiyonluk şansı kalmayan Barcelona'nın 3 puan hasreti ise 3 maça çıktı. Barcelona, La Liga'da son haftaya Atletico Madrid'in 7, Real Madrid'in 5 puan gerisinde 3. sırada girecek.

Barça'da Clement Lenglet, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

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