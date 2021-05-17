İşte Trabzonspor'un lige damga vuran istatistikleri

Ligde 50 gol atıp kalesinde 37 gol gören bordo-mavili takımda 11 gol ve 5 asist ile skora en çok katkı sağlayan isim Caleb Ekuban, en istikrarlı oyuncu 3 bin 420 dakika ile kaleci Uğurcan, en fazla kart gören 7 sarı ve 1 kırmızı kart ile Vitor Hugo oldu. Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon kalesinde 37 gol gören Galatasaray'ın ardından 36 golle en az gol yiyen 2'nci takım olurken, sezonu 7 yenilgi ile tamamlayarak Demir Grup Sivasspor ile birlikte en az mağlubiyet alan takım konumunda yer aldı.