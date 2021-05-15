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Transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? 2021-2022 Süper Lig hangi tarihte başlar?

Transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 'ın 'i şampiyon tamamlamasının ardından gözler transfer sezonunun başlayacağı tarihe çevrildi. , ve Beşiktaşlı taraftarlar transfer sezonu için sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? 2021-2022 Süper Lig hangi tarihte başlar?

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Giriş Tarihi: 15.05.2021
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Transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? 2021-2022 Süper Lig hangi tarihte başlar?

Transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? 2021-2022 hangi tarihte başlar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13-16 Ağustos'ta başlayacak. Sezonun tamamlanmasının ardından taraftarlar transfer sezonu hakkında sorgulamalarını artırdı. İşte, Transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? 2021-2022 Süper Lig hangi tarihte başlar?

Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, . Lig ve Misli.com 2. Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Süper Lig ve 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek.

müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

TFF transfer sezonu hakkında açıklama yapmadı. Açıklama geldiği anda ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz....

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