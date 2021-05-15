Transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? 2021-2022 Süper Lig hangi tarihte başlar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13-16 Ağustos'ta başlayacak. Sezonun tamamlanmasının ardından taraftarlar transfer sezonu hakkında sorgulamalarını artırdı. İşte, Transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? 2021-2022 Süper Lig hangi tarihte başlar?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.