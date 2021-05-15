Fatih Terim'den istifa açıklaması!

"İÇERİYLE DE AYRI UĞRAŞTIK, BİZE ÇOK CİDDİ YARALAR VERDİLER"

"O kadar çok şeyle uğraştık ki... Hakemlerle, federasyonla ayrı uğraş, bir de içeriyle ayrı uğraş... Bizim bu yarışı çok önce bitirmemiz gerekirdi. Kadrolar ne olursa olsun bizim bu işi daha önce bitirmemiz gerekirdi. Bize çok ama çok ciddi yaralar verdiler. Buna rağmen, herkese rağmen, her şeye rağmen... Olabilirdik. Her şampiyonluğun 'buna rağmen'leri vardır. Bu şampiyonluğun daha çok olacaktı. Galatasaray'la ve Galatasaraylılıkla gurur duyuyorum. Ben yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim de pek anlamadılar. Maalesef öyle."