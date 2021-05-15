Fatih Terim'den istifa açıklaması!
Süper Lig'de şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den sözleşme açıklaması geldi. Deneyimli teknik Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatrı için. Sözümüzü yerine getirdik." dedi.
Süper Lig'in son haftasında Göztepe karşısında aldığı galibiyetle puanını 84'e çıkaran Beşiktaş, aynı puanda yer alan Galatasaray'ın önünde yer aldı. Beşiktaş, bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakaladı. Sezonun son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray ise toplam 80 kez fileleri havalandırdı. Kalesinde 36 gol gören Galatasaray, artı 44 averajda kalınca şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.
Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Terim'in açıklamaları şu şekilde:
"OYUNCULARIMLA VEDALAŞIRKEN TEŞEKKÜR ETTİM"
"42 hafta kolay değil. Sadece corona virüs ve rakiplerle uğraşmıyorsunuz. Birçok unsurla uğraşıyorsunuz. Oyunun içinde herkes var. Oyuncularımla vedalaşırken teşekkür ettim. Biz hiç bırakmadık. Florya hiç bırakmadı. Çok da yaklaştık aslında. Basit bir hesapla Denizli'de ve burada yemesek olacaktı. Kısmet değilmiş. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, teknik ekibime teşekkür ediyorum. Bizi samimi olarak destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Camiada bizi destekleyen çoğunluğa teşekkür ederim."
"İÇERİYLE DE AYRI UĞRAŞTIK, BİZE ÇOK CİDDİ YARALAR VERDİLER"
"O kadar çok şeyle uğraştık ki... Hakemlerle, federasyonla ayrı uğraş, bir de içeriyle ayrı uğraş... Bizim bu yarışı çok önce bitirmemiz gerekirdi. Kadrolar ne olursa olsun bizim bu işi daha önce bitirmemiz gerekirdi. Bize çok ama çok ciddi yaralar verdiler. Buna rağmen, herkese rağmen, her şeye rağmen... Olabilirdik. Her şampiyonluğun 'buna rağmen'leri vardır. Bu şampiyonluğun daha çok olacaktı. Galatasaray'la ve Galatasaraylılıkla gurur duyuyorum. Ben yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim de pek anlamadılar. Maalesef öyle."
"İÇERİDEKİLER DAHA TEHLİKELİ"
"Dramatik bir kayıp oldu. Yenilen iki golle, atılmayan penaltıyla gibi... Rakibimizi tebrik ederiz. Rakiplerimizin hepsini tebrik ederiz. Herkesin zamanını güzel geçirmesini sağladık. Corona tehlikesinin içindeydik sürekli. Deplasmanlar, seyahatler... Cezalar tabii fazlaydı bize gelince... Güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Galatasaray'ın güçlü olmaya ihtiyacı var. Dışarıdaki rakipler, aleyhimize çalışanlar... İçerdekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunları aşmalı. Konuşacağımız çok şey olacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray ile gurur duyuyorum."
"OYUNCULARA, HOCALARA SÖYLENEN ŞEY OLACAK İŞ MİDİR?"
"Sezonun en sıkıntılı en alevli zamanında oyunculara hocalara söylenen şey olacak iş midir? Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp sanki hırslandırmak içinmiş gibi falan... Bunları geçelim. Biz bunları içimize attık. Hem terbiyemizle hem duruşumuzla. Siz Haziran'da seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Siz her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacaksınız. Galatasaray'ın çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Bu kadar borcun altında 5 tane başkan adayı müthiş. Umarım herkes hazırlıklıdır. Herkes Galatasaray'ın problemlerine hazırlıklıdır. Enkazı temizlemeden herhangi bir yere gidemeyiz. Banka yetiş imdadımıza şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Belki bir beyaz gömlek giyip sorunlar nedir, çareler nedir konuşabiliriz."
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