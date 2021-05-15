15 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Adem Büyük eski takımına attı ama sevinmedi! Galatasaray gol atarken kalesinde golü gördü

Adem Büyük eski takımına attı ama sevinmedi! Galatasaray gol atarken kalesinde golü gördü

Yeni 'un kaptanı , deplasmanda 'a karşı golünü attı. Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Adem Büyük'ün attığı golden sonra sevinmemesi dikkat çekti. Galatasaray bu golle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
ABONE OL
Adem Büyük eski takımına attı ama sevinmedi! Galatasaray gol atarken kalesinde golü gördü

'in 42. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren , Yeni 'a konuk oldu. Konuk ekip ilk yarıyı geçen sezon Galatasaray forması giyen 'ün attığı golle ilk yarı 1-0 önde kapattı.

İlk yarıda şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın baskılı futbolu dikkat çekerken Sarı-kırmızılılar, aradığı gol ve golleri bulamadı.

Galatasaray, karşısında ilk yarıda 14 şut çekerken 1'i kaleyi buldu. Konuk ekip Malatyaspor'un ise kaleyi bulan tek şutu gol oldu. Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla ligdeki 17. golünü kaydeden Adem Büyük, 3 de asist yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA