Adem Büyük eski takımına attı ama sevinmedi! Galatasaray gol atarken kalesinde golü gördü

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıda 14 şut çekerken 1'i kaleyi buldu. Konuk ekip Malatyaspor'un ise kaleyi bulan tek şutu gol oldu. Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla ligdeki 17. golünü kaydeden Adem Büyük, 3 de asist yaptı.