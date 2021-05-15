Adem Büyük eski takımına attı ama sevinmedi! Galatasaray gol atarken kalesinde golü gördü
Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, deplasmanda Galatasaray'a karşı golünü attı. Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Adem Büyük'ün attığı golden sonra sevinmemesi dikkat çekti. Galatasaray bu golle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Konuk ekip ilk yarıyı geçen sezon Galatasaray forması giyen Adem Büyük'ün attığı golle ilk yarı 1-0 önde kapattı.
İlk yarıda şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın baskılı futbolu dikkat çekerken Sarı-kırmızılılar, aradığı gol ve golleri bulamadı.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıda 14 şut çekerken 1'i kaleyi buldu. Konuk ekip Malatyaspor'un ise kaleyi bulan tek şutu gol oldu. Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla ligdeki 17. golünü kaydeden Adem Büyük, 3 de asist yaptı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3 şart aranıyor! Yalnızca 10 yıl primle emekli olmak mümkün! Kadınlar ve erkekler için...
- Bankalar ritime uydu, faizler şarjı fulledi! 32 günlük 15.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
- 4D'li taşeron işçilere müjde! Beklemeden hesaplara en az 1108 TL açıklama yapacak! İlk taksit ödemesi...
- Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
- Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
- Yasaklar ne zaman bitiyor? Pazartesi günü yasaklar kalkıyor mu? 17, 18, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "şampiyonluk kutlama" genelgesi
- Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...
- Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...
- Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...
- Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...