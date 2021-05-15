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Son dakika: TFF'den Beşiktaş'a tebrik mesajı

Son dakika haberleri... Süper Lig'de sona eren 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, için tebrik mesajı paylaştı.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 15.05.2021
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Son dakika: TFF'den Beşiktaş'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş için bir tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı kutlarız.
Kazanılan şampiyonluktan ötürü yönetim, teknik heyet, futbolcular ve tüm camiayı tebrik eder, Beşiktaş'a önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."

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