Son dakika: TFF'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Son dakika haberleri... Süper Lig'de sona eren 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, şampiyon Beşiktaş için tebrik mesajı paylaştı.
SPOR DHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş için bir tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı kutlarız.
Kazanılan şampiyonluktan ötürü yönetim, teknik heyet, futbolcular ve tüm camiayı tebrik eder, Beşiktaş'a önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."