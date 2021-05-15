Son dakika: TFF'den Beşiktaş'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş için bir tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı kutlarız.

Kazanılan şampiyonluktan ötürü yönetim, teknik heyet, futbolcular ve tüm camiayı tebrik eder, Beşiktaş'a önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."