Fenerbahçe ligi üçüncü bitirdi! Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

13. dakikada sağ kanttan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Kvrzic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

18. dakikada Kayserispor öne geçti. Kısa paslarla rakip alana geçen Kayserispor'da, İlhan Parlak'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Nazım Sangare'nin markajından kurtulan Pedro Henrique'nin, altı pas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

36. dakikada sol kanttan gelişen Fenerbahçe atağında rakiplerini çalımlayarak çizgiye inen Osayi-Samuel'in pasında kale alanı içerisine koşu yapan Attila Szalai, uygun pozisyonda topa dokunamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

52. dakikada Attamah'ın kendi yarı alanından şık ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen İlhan Parlak, kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

55. dakikada Jose Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Serdar Aziz, İlhan Parlak'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Jose Sosa'nın vuruşunda sol direk dibine giden topu kaleci Doğan Alemdar uzanarak kornere çelmeyi başardı.

67. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kvrzic'in kaleye gönderdiği paralel pasta arka direğe koşu yapan İlhan Parlak'ın uzanarak son anda yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

85. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Pedro Henrique'nin vuruşunda kaleci Altay'ı geçip kaleye yönelen topu Caner Erkin çizgide son anda kurtardı.

87. dakikada Kayserispor kale alanı içerisinde oluşan karambolde Aziz Eraltay'ın müdahalesinde Ozan Tufan yerde kaldı. Var incelemesi sonucu maçın hakemi ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-1

90+9 dakikada Valencia'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası ilk metrelerinden uzaktan Serdar Aziz'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-2

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.