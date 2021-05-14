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Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi şok sakatlık! Yıldız isim antremanı yarıda bıraktı

şampiyon olmak için farklı kazanması gerektiği maçının hazırlıklarını akşam yapılan antreman ile tamamladı. Galatasaray'ın antremanında sağ arka adelesinde ağrı hisseden yıldız isim antremanı tamamlayamadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi şok sakatlık! Yıldız isim antremanı yarıda bıraktı

, 'in 42'nci ve son haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

TAKTİK ÇALIŞMAYA AĞIRLIK VERİLDİ

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilirken, idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

ONYEKURU TAMAMLAYAMADI

, sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı.

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