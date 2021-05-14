Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi şok sakatlık! Yıldız isim antremanı yarıda bıraktı
Galatasaray şampiyon olmak için farklı kazanması gerektiği Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını akşam yapılan antreman ile tamamladı. Galatasaray'ın antremanında sağ arka adelesinde ağrı hisseden yıldız isim antremanı tamamlayamadı. İşte detaylar...
Galatasaray, Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
TAKTİK ÇALIŞMAYA AĞIRLIK VERİLDİ
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilirken, idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
ONYEKURU TAMAMLAYAMADI
Henry Onyekuru, sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı.
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