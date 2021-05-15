Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de son viraja girildi. Beşiktaş son hafta mücadelesinde Göztepe ile karşılaşacak. Siyah Beyazlı ekip, Galataray ve Fenerbahçe'nin mağlup ayrılması sonrasında şampiyon olabilir. İşte, Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?

Daha önce Süper Lig şampiyonunun 3 kez belli olduğu İzmir'de, bu akşam oynanacak maçların sonuçlarına göre bir kez daha şampiyon ilan edilebilir. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe Beşiktaş maçında, Fırat Aydınus düdük çalacak. İzmir deplasmanında 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Sergen Yalçın ve öğrencileri, genel averaj avantajını kullanarak şampiyonluğa uzanma peşinde.