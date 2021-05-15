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Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?

maçı bu akşam saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele devam ederken, son haftaya girildi. Beşiktaş, ligin 42. haftasına 81 puanla girdi. Beşiktaş bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa, en yakın takipleri ile da puan kaybederse şampiyonluğunu ilan edecek. İşte, Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?

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Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?

maçı bu akşam saat kaçta? Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'de son viraja girildi. Beşiktaş son hafta mücadelesinde Göztepe ile karşılaşacak. Siyah Beyazlı ekip, ve 'nin mağlup ayrılması sonrasında şampiyon olabilir. İşte, Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?

Daha önce Süper Lig şampiyonunun 3 kez belli olduğu İzmir'de, bu akşam oynanacak maçların sonuçlarına göre bir kez daha şampiyon ilan edilebilir. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe Beşiktaş maçında, düdük çalacak. İzmir deplasmanında 3 puandan başka bir şey düşünmeyen ve öğrencileri, genel averaj avantajını kullanarak şampiyonluğa uzanma peşinde.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş geriden gelerek 2-1 kazanmıştı.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçı maçını Fırat Aydınus yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:

Göztepe: Arda, Gassama, Alpaslan, , Burekovic, Esiti, , Soner, Yalçın, Beykan, Ideye

Beşiktaş: , , Welinton, , N'Sakala, , , Atiba, Dorukhan, N'Koudou, Larin

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