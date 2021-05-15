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Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?

Yeni maçı ne zaman, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, 'de bu akşam 8. kez birbirine rakip olacak. Kritik maç bu akşam 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek. İşte, Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?

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Giriş Tarihi: 15.05.2021
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Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?

maçı bu akşam saat kaçta? Galatasaray Yeni maçı ne zaman, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'de perde bugün kapanıyor. 42 haftalık maratonun son haftasına ve Galatasaray aynı puanla giriyor. Galatasaray Yeni Malatyaspor'u yenmesi Beşiktaş ve 'nin puan kaybetmesi halinde şampiyon olacak. İşte, Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?

Süper Lig'de ﻿perde bugün kapanıyor. 42 haftalık maratonun son haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanla giriyor.

, Süper Lig'in 42. ve son haftasındabugn deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray-Malatyaspor maçını yönetecek. Karşılaşma 'ten naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı 39 maçta 45 puan toplan sarı-siyahlılar, son haftaya 14. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında 'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor'da eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray ile Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın 8. kez birbirine rakip olacak.

İki ekip arasında daha önce yapılan 7 lig maçında sarı-kırmızılılar 4, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 9 gole, Yeni Malatyaspor 5 golle karşılık verdi.

İki takım, bu sezonun ilk yarısında 'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Ayrıca iki ekip, bu sezon maçında karşılaştı. 12 Ocak'ta Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltılarda 7-6 üstünlük kuran Galatasaray, tur atladı.

SON 4 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 6 gol atarken rakibine sadece 1 gol izni verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u 3 kez konuk etti.

Malatya temsilcisine karşı sahasındaki 3 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri toplamda 6 kez havalandırırken kalesinde hiç gol görmedi.

İki takım arasındaki kısa süreli rekabette en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla Galatasaray aldı.

Süper Lig'de son haftaya şampiyonluk ümitleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, puanlar ve ikili averajın eşitlendiği lider Beşiktaş'ın 2 averaj gerisinde bulunuyor. Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında kazanması halinde şampiyonluk için Galatasaray'ın genel averajda siyah-beyazlıları geçmesi gerekiyor.

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasındaki 7 maçlık Süper Lig rekabetinde şimdiye kadar 3 golden fazla atılmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisini 1 kez 3-0, 1 kez de 2-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray, diğer 5 lig karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'a 1'den fazla gol atamadı.

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