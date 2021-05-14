SON DAKİKA! Şenol Güneş Milli Takım'ın EURO 2020 aday kadrosunu açıkladı | İşte kadroda yer alan isimler

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu canlı yayında açıkladı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Olağanüstü koşullar devam ettiği için toplantımızı online yapıyoruz. Türkiye'nin ve Müslüman aleminin bayramını kutluyorum. Milli Takım benim için herkesten ve her şeyden önemlidir. Onu korumak asli görevimizdir. Başarımızın moral ve güveni arttıracağını biliyoruz. Umutları mutluluğa çevirmek hedefimizdi. Bunda mesafe aldık. Şiddeti ve kötülüğü istemiyoruz ve bunun içinde olmayacağız. Hedefimiz ve planımız belli. Futbolcularla birlikte biz büyük bir aileyiz. Farklılıklarımız olacak ama bütünlüğümüz asla bozulmayacak. Sevgi hoşgörüyü getirir. Hoşgörü de başarıyı. Doğru olup hep birlikte başarılı olacağız. Türkiye kazanırsa biz de kazanacağız ilkemiz var. Geçmişi biliyoruz. Gurur duyulan, inançlı, skor üreten bir takım olmak istiyoruz. Pandemi hala bizi etkilemeye devam ediyor. Bununla ilgili çözümlerimizi de sizlerle paylaşacağız. Zor geçen 2020 yılından bu yana buralardayız. Futbolun günlük başarılardan daha önemli olduğunun farkındayız. Avrupa ve dünya şampiyonaları insanları bir araya getiriyor. 3,5 milyar insanı bir araya getiriyor. Bunun öneminin de farkındayız. Aynı hedefler için yarışmanın, milyonlarca insan olarak tek ve büyük hedefe kilitleneceğiz. Ligi geride bırakmamız gerekiyor. Tabii ki başarılı olan, şampiyon olan, küme düşenler olacaktır. Bunlar her yıl tekrarlanan şeyler. Alt liglerde şampiyon olan takımları kutluyorum. Düşen takımlarında tekrar geri gelmelerini diliyoruz.

Açıklayacağımız kadronun dışında kalanlar olacak. Bu oyuncularımız çalışmaya devam etsinler. Zaman içinde değerlendirmeye alacağız. KAdromuz 30 kişi olacak. 18 Mayıs'ta Antalya'Da kampa giriyoruz. 27-31 Mayıs'ta iki hazırlık maçı yapacağız. 3 Haziran'da da Almanya'da hazırlık maçı yapıp 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz. İTalya ile oynadıktan sonra Bakü'ye gelip Galler ve İsviçre ile karşılaşacağız. Kalplerimizde ortak duygular olsun. Birlik olduğumuzda başardığımızı gördük. Taraftarımız az olabilir ama kalplerinin bizimle olduğunu biliyorum. Hayaller kurarak ve bunları gerçekleştirerek buraya geldik. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Fair-play önceliğimiz olacak. Güzel oyunla grupğtan çıkmak ve ileri gitmek gayretinde olacağız.

İŞTE ADAY KADRODA YER ALAN İSİMLER

Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz ve Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'ın 30 kişilik kadrosunda yer aldı.

KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

ORTA SAHA: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

FORVET: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.