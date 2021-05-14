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2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak

'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te , finaline ev sahipliği yapacak. Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak 'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak

UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.

İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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