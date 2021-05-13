13 Mayıs 2021, Perşembe
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Juventus'ta Cristiano Ronaldo tarihe geçti

, 'ta 131. maçında 100. golünü attı. Ronaldo, 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Juventus'ta Cristiano Ronaldo tarihe geçti

İtalya Ligi 36. haftasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Juventus karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Juventus'a golleri 28. dakikada Adrien Rabiot, 45'de ve 66. dakikada Paulo Dybala kaydetti.

Ev sahibinin tek golü ise 59. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.

Mücadelede 90 dakika yer alan Cristiano Ronaldo, Juventus'ta 131. maçına çıktı.

Mücadelenin 45. dakikasında ağları sarsan yıldız oyuncu, siyah-beyazlı forma ile 100. golünü attı.

Ronaldo bu golle, 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

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