10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Juventus Serie A'dan çekiliyor mu?

(FIGC) Başkanı , ’nin kurucuları arasında yer alan ve bu oluşumdan halen ayrılmayan 'un bu şekilde 'nde () yer alamayacağını belirtti.

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Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Juventus Serie A'dan çekiliyor mu?

Gravina, Napoli merkezli bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, kulüplerin liglere katılımı hususunda kuralların açık olduğunu belirterek, "Juventus, bir sonraki şampiyonaya yazılma zamanı geldiğinde eğer halen Avrupa Süper Ligi'nin bir parçası konumunda ise Serie A'ya katılamayacaklar. Taraftarlar için üzücü olabilir ancak kural, kuraldır ve bunlar herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

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