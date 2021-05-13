Fenerbahçe taraftarının Ali Koç isyanı! 3 yılda 52 oyuncu alıp, 2 milyar TL harcadı!
Fenerbahçe'nin ayağına gelen şampiyonluk şansını kaçırması bardağı taşıran son damla oldu. Taraftarlar, son 3 yılda 5 hoca değişitrip, 52 oyuncu transfer eden ve toplamda 2 milyar TL’lik bir harcamaya imza atan Başkan Ali Koç’u sosyal medya üzerinden adeta topa tuttu.
Fenerbahçe'nin ayağına kadar gelen liderlik şansını kaçırması Sarı-Lacivertli taraftarları çileden çıkardı.
Taraftarlar, son 3 yılda 5 hoca değişitrip, 52 oyuncu transfer eden ve toplamda 2 milyar TL'lik bir harcamaya imza atan Başkan Ali Koç'u sosyal medya üzerinden adeta topa tuttu.
ESERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Fenerli taraftarlar Başkan Ali Koç için şu ifadeleri kullandı: "Yazıklar olsun", "Eseriniz için teşekkürler", "Ali Koç gidip, Aziz Başkan gelene kadar derin bir uykuya yatıyorum".
CANIMIZI MI ALACAKSIN
"Tüm Fenerbahçeliler'e sinir hapı borçlusun Ali Koç", "Teşekkürler Ali Koç, teşekkürler takım bizi yine şaşırtmadınız", "Yaşatmadığın facia kalmadı. Canımızı mı alacaksın artık".
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