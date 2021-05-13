13 Mayıs 2021, Perşembe
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Fenerbahçe taraftarının Ali Koç isyanı! 3 yılda 52 oyuncu alıp, 2 milyar TL harcadı!

'nin ayağına gelen şampiyonluk şansını kaçırması bardağı taşıran son damla oldu. Taraftarlar, son 3 yılda 5 hoca değişitrip, 52 oyuncu transfer eden ve toplamda 2 milyar TL’lik bir harcamaya imza atan Başkan ’u sosyal medya üzerinden adeta topa tuttu.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021
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Fenerbahçe taraftarının Ali Koç isyanı! 3 yılda 52 oyuncu alıp, 2 milyar TL harcadı!

'nin ayağına kadar gelen liderlik şansını kaçırması Sarı-Lacivertli taraftarları çileden çıkardı.

Taraftarlar, son 3 yılda 5 hoca değişitrip, 52 oyuncu transfer eden ve toplamda 2 milyar TL'lik bir harcamaya imza atan Başkan 'u sosyal medya üzerinden adeta topa tuttu.

ESERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


Fenerli taraftarlar Başkan Ali Koç için şu ifadeleri kullandı: "Yazıklar olsun", "Eseriniz için teşekkürler", "Ali Koç gidip, gelene kadar derin bir uykuya yatıyorum".

CANIMIZI MI ALACAKSIN


"Tüm Fenerbahçeliler'e sinir hapı borçlusun Ali Koç", "Teşekkürler Ali Koç, teşekkürler takım bizi yine şaşırtmadınız", "Yaşatmadığın facia kalmadı. Canımızı mı alacaksın artık".

GENÇLİĞİMİZİ BİTİRDİNİZ
Futbolcular da taraftarın gazabından nasibini aldı: Futbolcular için "Yazıklar olsun demekten biz yorulduk, siz yorulmadınız.", "Gençliğimizi bitirdiniz." gibi ifadeler kullanıldı.

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