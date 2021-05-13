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Beşiktaş şampiyonluk için yemin etti! O kupayı biz kaldıracağız

şampiyonluk için kilitlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü , Karagümrük’e kaybettikleri maç sonrası soyunma odasında futbolcularıyla toplantı yaptı. Başarılı hoca, “Oynadığımız futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazındık. 1 maçımız kaldı. Sezon sonunda kupayı biz kaldıracağız” dedi.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021
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Beşiktaş şampiyonluk için yemin etti! O kupayı biz kaldıracağız

Teknik Direktörü , Karagümrük'e kaybettikleri maç sonrası soyunma odasında futbolcularıyla toplantı yaptı. Başarılı hoca, "Oynadığımız futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazındık. 1 maçımız kaldı. Sezon sonunda kupayı biz kaldıracağız" dedi.

HATALARI TEKRARLAMAYACAĞIZ


Sergen Yalçın, "Karagümrük maçında yaptığımız hataların farkındayız. maçında bu hataları düzelteceğiz ve sonunda kazanacağız. İlk günden beri size güveniyorum" diye konuştu.

TARAFTAR BİZİ BAĞRINA BASTI


Başarılı çalıştırıcı, "Karagümrük maçı sonrası taraftar bizi bağrına bastı. Taraftar bize güç oluyor. Bize inanan ve tribünlere çağıran taraftarımıza borcumuzu ödeyeceğiz" dedi.

ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAĞIZ
Sergen hoca, "Biz buraya kadar emek vererek geldik... Sadece ligi değil kupayı da kazanacağız. Cumartesi ve Salı günü sizden tam konsantrasyon istiyorum.." ifadelerini kullandı.

TARİH TEKERRÜR ETMEYECEK
Süper Lig'de şampiyonluk düğümü cumartesi günü çözülecek… Finale az bir süre kala Beşiktaş'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Siyah-Beyazlı kulübün Genel Sekreteri sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı.

Urgancılar açıklamasında, "1986-87 ve -93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu ile 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var...! Tarih tekerrür etmeyecek!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma Galatasaraylılar büyük tepki gösterdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan yaptığı yorumlarda Urgancılar'ın algı peşinde olduğunu iddia etti.

YALÇIN BEYİN YIKIYOR
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncuları ile sürekli iletişimde kalarak onları Göztepe maçına motive ediyor. Yalçın'a takım kaptanları , ve da arkadaşlarıyla yaptığı toplantılarla destek veriyor.

KARTAL KENDİNİ YEDİ BİTİRDİ!
Beşiktaş, deplasmanından 3 puanla döndü. Ancak o maçtan sonra kabus yaşandı… O günden bu yana 7 maça çıkan Kara , 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

7 maçta tam 10 puan kaybetti. Erzurum'da Cenk Tosun'u sakatlığa kurban veren Beşiktaş, etkisinin bu denli ağır olacağını bilmiyordu. Ertesi hafta da bir başka yıldızı Oğuzhan Özyakup'tan olan Siyah-Beyazlılar'da, sonraki hafta Sivasspor maçında geri dönen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın bir kez daha sakatlanması artık kabusun resmiyeti oldu. Peş peşe gelen sakatlıklar liderin belini büktü ve kadro sıkıntısı yaşanması nedeniyle son dönemde fikstürün sıkışık olmasına rağmen aynı isimlerle sahaya çıkmaya sebep oldu. Dar bir kadroyla mücadele eden ve önemli isimlerini kaybeden Beşiktaş her şeye rağmen son haftaya şampiyonluk şansıyla giriyor.

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