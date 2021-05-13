Beşiktaş şampiyonluk için yemin etti! O kupayı biz kaldıracağız

7 maçta tam 10 puan kaybetti. Erzurum'da Cenk Tosun'u sakatlığa kurban veren Beşiktaş, etkisinin bu denli ağır olacağını bilmiyordu. Ertesi hafta da bir başka yıldızı Oğuzhan Özyakup'tan olan Siyah-Beyazlılar'da, sonraki hafta Sivasspor maçında geri dönen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın bir kez daha sakatlanması artık kabusun resmiyeti oldu. Peş peşe gelen sakatlıklar liderin belini büktü ve kadro sıkıntısı yaşanması nedeniyle son dönemde fikstürün sıkışık olmasına rağmen aynı isimlerle sahaya çıkmaya sebep oldu. Dar bir kadroyla mücadele eden ve önemli isimlerini kaybeden Beşiktaş her şeye rağmen son haftaya şampiyonluk şansıyla giriyor.

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