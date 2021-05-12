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Son dakika | Beşiktaş'tan flaş Adem Ljajic açıklaması

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'in son durumu belli oldu. Siyah beyazlılar, yıldız futbolcusunun sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021
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Son dakika | Beşiktaş'tan flaş Adem Ljajic açıklaması

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında karşılaştığı Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta skorun şoku yaşanırken bir yandan da sakatlık şoku yaşandı. Maçın 38. dakikasında omzundan sakatlanarak yerini Mensah'a bırakan Adem Ljajic'in son durumu hakkında Beşiktaş açıklama yaptı.

İŞTE SİYAH BEYAZLILARIN ADEM LJAJIC'İN DURUMUYLA İLGİLİ O AÇIKLAMASI :
Futbol Takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.

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