CANLI | Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik viraj

Beşiktaş, Süper Lig'in 41. haftasında bugün Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı son karşılaşmada Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Siyah-Beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Sobiech, Ndao.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Lider Beşiktaş (81) kazanırsa, takipçileri Fenerbahçe (79) ve Galatasaray'ın (78) takılması halinde bitime bir hafta kala 16. şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş'ın beraberlik halinde şampiyon olma ihtimali bulunuyor. Kartal evinde Karagümrük'le yenişemezse; Fenerbahçe'nin Sivasspor'a, Galatasaray'ın Denizlispor'a mağlup olması durumunda bir şekilde şampiyonluğa ulaşacak