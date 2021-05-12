12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ı zor günler bekliyor! Rachid Ghezzal'e dev talip

Son dakika | Beşiktaş'ı zor günler bekliyor! Rachid Ghezzal'e dev talip

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... İngiltere Premier Lig ekibi 'den sezon başında kiralanan ve Beşiktaş'taki performansıyla göz dolduran Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'e eski kulübü Lyon talip oldu. Fransız ekibinin transferi 5 milyon euro karşılığında bitirmeyi planladığı öğrenildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 12.05.2021
ABONE OL
Son dakika | Beşiktaş'ı zor günler bekliyor! Rachid Ghezzal'e dev talip

Beşiktaş'ta son haftalarda attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkmayı başaran Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Lyon'un gündeminde.

Fransa'da yayın yapan Lequotidiendusport.fr sitesinde yer alan habere göre Lyon, eski futbolcusu Ghezzal'ı önümüzdeki sezon kadrosuna katmayı hedefliyor. Haberde Fransız ekibinin yıldız futbolcu için Leicester City'ye 5 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi.

30 MAÇTA 24 GOLE KATKI YAPTI
Sezon sonu Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal, siyah beyazlılarla çıktığı 30 Süper Lig maçında 7 gol 17 asistlik performansa imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği Lyon'da 2012-2017 yılları arasında forma giymişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA