Son dakika | Beşiktaş'ı zor günler bekliyor! Rachid Ghezzal'e dev talip
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den sezon başında kiralanan ve Beşiktaş'taki performansıyla göz dolduran Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'e eski kulübü Lyon talip oldu. Fransız ekibinin transferi 5 milyon euro karşılığında bitirmeyi planladığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta son haftalarda attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkmayı başaran Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Lyon'un gündeminde.
Fransa'da yayın yapan Lequotidiendusport.fr sitesinde yer alan habere göre Lyon, eski futbolcusu Ghezzal'ı önümüzdeki sezon kadrosuna katmayı hedefliyor. Haberde Fransız ekibinin yıldız futbolcu için Leicester City'ye 5 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi.
30 MAÇTA 24 GOLE KATKI YAPTI
Sezon sonu Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal, siyah beyazlılarla çıktığı 30 Süper Lig maçında 7 gol 17 asistlik performansa imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği Lyon'da 2012-2017 yılları arasında forma giymişti.