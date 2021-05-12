Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan İrfan Can'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."