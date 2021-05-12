Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ... Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edildiğini açıkladı.
SON DAKİKA | Süper Lig'in 41'inci haftasında Fenerbahçe, dün Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçın 9'uncu dakikasında İrfan Can Kahveci, girdiği ikili mücadele sonrasında sol arka adalesini tutarak oyundan çıkmıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan İrfan Can'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda nereler açık, kapalı olacak? 13, 14,15 Mayıs...
- Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Genelge detayları...
- Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır? Kaç defa getirilir?
- 1000 İhlas Suresi Arefe günü okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı
- İhlas suresi okunuşu: İhlas suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı (meali) | İhlas suresi faziletleri neler?
- Bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri!
- Lise sınavları iptal mi? 2021 2. dönem lise sınavları ne zaman, nasıl olacak? Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar...
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Ramazan Bayramı namazı hakkında Diyanet'ten açıklama!
- Bugün berberler açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü berber ve kuaförler açık olacak mı? Resmi açıklama!
- Bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü bankalar açık mı? 12 Mayıs bankalar yarım gün mü çalışacak? Arefe günü bankaların çalışma saatleri
- Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? Detaylar belli oldu