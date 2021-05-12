12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması

SPOR HABERLERİ... , 'nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması

SON DAKİKA | 'in 41'inci haftasında , dün 'u konuk etti. 'nda oynanan maçın 9'uncu dakikasında , girdiği ikili mücadele sonrasında sol arka adalesini tutarak oyundan çıkmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan İrfan Can'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

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