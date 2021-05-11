Süper Lig'de kalan maçlar! Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? Hangi takımlar küme düştü?

AVERAJ HESABI NASIL OLACAK?

Olası bir puan eşitliğinde ise Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı üstün. Deplasmanda rakibini 4-3 yenen Sergen Yalçın'ın ekibi evinde de 1-1 berabere kaldı ve rakibine üstünlük kurdu.

Beşiktaş sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı evinde 2-0 yenerken rövanş maçında Galatasaray rakibini 3-1 yendi. Böylece iki takım arasında ikili averaj üstünlüğü kalmadı.

Genel averajda lider Beşiktaş üstünlüğünü koruyor. Siyah beyazlılar +45, Galatasaray ise +39 averajda.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligi aynı puanda bitirmesi durumunda Beşiktaş gol farkıyla zirvede yer alacak. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray, üç takım arasında oynanan maçlarda 7'şer puan alırken iki takım da +1 averaj yaptı. Gol sayılarında ise Beşiktaş üstünlük kurdu. Fenerbahçe ise sadece 2 puanla bu tabloda en gerideki takım olarak dikkat çekiyor.

1.Beşiktaş: 4 maç 7 puan +1 averaj (8-7)

2.Galatasaray: 4 maç 7 puan +1 averaj (4-3)

3.Fenerbahçe: 4 maç 2 puan -2 averaj (4-6)