Süper Lig'de kalan maçlar! Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? Hangi takımlar küme düştü?
Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ligin bitimine kısa bir süre kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk şansı devam ediyor. 3 takımdan hangisinin ipi göğüsleyeceği merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? Hangi takımlar küme düştü?
Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? Hangi takımlar küme düştü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de son haftalara girdiğimiz dönemde şampiyon takım belli olacak. Puanların bir birine yakın olması nedeniyle ipi göğüsleyecek takım merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? Hangi takımlar küme düştü?
SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR!
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI!
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
KAYSERİSPOR (DEPLASMAN)
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
GÖZTEPE (DEPLASMAN)
AVERAJ HESABI NASIL OLACAK?
Olası bir puan eşitliğinde ise Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı üstün. Deplasmanda rakibini 4-3 yenen Sergen Yalçın'ın ekibi evinde de 1-1 berabere kaldı ve rakibine üstünlük kurdu.
Beşiktaş sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı evinde 2-0 yenerken rövanş maçında Galatasaray rakibini 3-1 yendi. Böylece iki takım arasında ikili averaj üstünlüğü kalmadı.
Genel averajda lider Beşiktaş üstünlüğünü koruyor. Siyah beyazlılar +45, Galatasaray ise +39 averajda.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligi aynı puanda bitirmesi durumunda Beşiktaş gol farkıyla zirvede yer alacak. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray, üç takım arasında oynanan maçlarda 7'şer puan alırken iki takım da +1 averaj yaptı. Gol sayılarında ise Beşiktaş üstünlük kurdu. Fenerbahçe ise sadece 2 puanla bu tabloda en gerideki takım olarak dikkat çekiyor.
1.Beşiktaş: 4 maç 7 puan +1 averaj (8-7)
2.Galatasaray: 4 maç 7 puan +1 averaj (4-3)
3.Fenerbahçe: 4 maç 2 puan -2 averaj (4-6)
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