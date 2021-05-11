Denizlispor'dan sonra Süper Lig'den düşen 2 takım belli oldu
Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşti. Kayserispor'un, Başakşehir deplasmanından 1 puan almasından ardından 40 puanda kalan BB Erzurumspor, son haftayı BAY geçeceği için lige erken veda etti. Süper Lig'de daha önce Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşmişti... Son dakika spor haberinin ayrıntıları haberimizde...
Geçitğimiz hafta Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'de bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Süper Lig'de daha önce Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşmişti.
Süper Lig'in 41. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada gelişen Erzurumspor atağında ceza alanı solundan Emrah Başsan'ın şutunda top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
15. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinden Efecan'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.
29. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içerisinde rakibinin müdahalesiyle Mustafa yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy beyaz noktayı gösterdi.
30. dakikada Alanyaspor, Efecan'ın kullandığı penaltı vuruşuyla öne geçti. 1-0
39. dakikada kaleci Szumski'nin ceza sahası içinde Davidson'a yaptığı müdahaleyi hakem Alper Ulusoy, penaltı olarak değerlendirdi.
41. dakikada Efecan'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 2-0
45. dakikada soldan gelişen Erzurumspor atağında Rashani topu ceza alanı içerisine ortaladı. Tzavellas'ın ters vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Alper Ulusoy VAR'ın ofsayt incelemesinin ardından golü verdi. 2-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içinde Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
62. dakikada Efkan topla birlikte ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun pasını aktardığı ceza sahası dışındaki Efecan'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.
73. dakikada Erzurumspor'un kontratağında Cenk Ahmet, topu sağdan ceza alanı içindeki Rashani'ye ortaladı. Rashani'nin gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2-2
84. dakikada gelişen Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Ahmet, oluşan karambolde meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3
Süper Lig'in 41. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy x, Abdullah Bora Özkara x, Mehmet Kısal x
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Steven Caulker xxx, Francois Moubandje xx, Juanfran xxx (Tayfur Bingöl dk. 87 ?), Giorgos Tzavellas xxx, Efkan Bekiroğlu xx (Ceyhun Gülselam dk. 87 ?), Manolis Siopis xx (Damian Kadzior dk. 78 x), Efecan Karaca xxxx, Berkan Kutlu xx, Davidson xxx, Mustafa Pektemek xx (Adam Bareiro dk. 70 x)
Yedekler: Marafona, Fatih Aksoy, Umut Güneş,
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Erzurumspor: Jakub Szumski xx, Bogdan Butko xx, Leo Schwechlen xx, Gökhan Kardeş xx, Osman Çelik xx ( Özgür Sert dk. 70 x), Rahman Buğra Çağıran xx, Elbasan Rashani xx (Zakarya Bergdich dk. 90 ?), Adolphe Teikeu xx, Emrah Başsan xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 34 xx) (Mehmet Murat Uçar dk. 90 ?), Gabriel Obertan xx, Ricardo Gomes xx (Oltan Karakullukçu dk. 70 x)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Fırat Şaşi, Johanna Omolo, Yusuf Koç, Güney Yılmaz
Teknik Sorumlu: Uğur Bayarslan
Goller: Efecan (dk. 30 pen. ve 41 pen.) (Alanyaspor), Tzavellas (dk. 45 k.k.), Elbasan Rashani (dk. 73), Cenk Ahmet Alkılıç (dk. 84) (Erzurumspor)
Sarı kartlar: Mustafa Pektemek, Caulker, Francois Moubandje, Tzavellas (Alanyaspor), Adolphe Teikeu (Erzurumspor)
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