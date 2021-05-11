Futbolcular Filistin için tek yürek oldu!

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün de; Mescid-i Aksa'nın fotoğrafının bulunduğu "Sonsuza dek Kudüs'leyiz" yazılı pankartın tribünlere asması dikkat çekti.





Fenerbahçe'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından; "Isınmadayız" ifadeleri paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda, dört futbolcunun "Özgür Filistin!" ve "Free Palestine!" yazılı t-shirtle sahada ısındıklarını gösteren fotoğrafların yer alması dikkat çekti.





Demir Grup Sivasspor sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından; "Demir Grup Sivasspor'umuz İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle ısınmak için sahaya; üzerinde Filistin ile Türk bayrağı bulunan ve 'Özgür Filistin! - Free Palestine!' yazılı t-shirt ile sahaya çıkarak yapılan saldırıları kınadı" ifadeleri paylaşıldı.





Söz konusu paylaşımda; futbolcuların "Özgür Filistin!" ve "Free Palestine!" yazılı t-shirtle sahada ısındıklarını gösteren fotoğraflar yer aldı.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü de; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından; tribünde Mescid-i Aksa'nın fotoğrafının bulunduğu "Sonsuza dek Kudüs'leyiz" yazılı pankartı paylaşması dikkat çekti.