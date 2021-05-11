11 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!

Son dakika spor haberi... 29 Mayıs tarihinde 'da oynanması planlanan İstanbul'dan alındı. - maçının Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanacağı ifade edildi. UEFA'nın resmi açıklamayı 24 saat içerisinde yapması bekleniyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
ABONE OL
Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!

2021 Türkiye'den alınarak Portekiz'e verildi. Final 29 Mayıs'ta Dragao'da oynanacak. UEFA, resmi açıklamayı 24 saat içerisinde yapacak.

İNGİLİZLER UEFA'YA BAŞVURMUŞTU

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakanlık Ofisi 10 Numarada düzenlediği basın toplantısında, İngiliz Futbol Federasyonunun karşılaşmanın İngiltere'de oynanması için UEFA'ya başvurduğunu belirtti.

Shapps, İngiltere Futbol Federasyonuyla UEFA yetkilileri arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve son kararı UEFA'nın vereceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı, İngiliz taraftarlara seyahat yasağı uygulama kararı aldıkları Türkiye'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline gitmemeleri uyarısında da bulundu.

Konuya ilişkin ve 'den henüz açıklama yapılmazken İngiliz basınında yer alan haberlerde, Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın karşılaşmanın Villa Park Stadı'nda sınırlı sayıda taraftarla oynanması için İngiliz Futbol Federasyonu ve UEFA'ya başvurduğu kaydedildi.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için seyirci kararı! İSTANBUL'DAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İÇİN SEYİRCİ KARARI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA