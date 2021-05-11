Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!
Son dakika spor haberi... 29 Mayıs tarihinde İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı. Manchester City-Chelsea maçının Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanacağı ifade edildi. UEFA'nın resmi açıklamayı 24 saat içerisinde yapması bekleniyor.
2021 Şampiyonlar Ligi Türkiye'den alınarak Portekiz'e verildi. Final 29 Mayıs'ta Dragao'da oynanacak. UEFA, resmi açıklamayı 24 saat içerisinde yapacak.
İNGİLİZLER UEFA'YA BAŞVURMUŞTU
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakanlık Ofisi 10 Numarada düzenlediği basın toplantısında, İngiliz Futbol Federasyonunun karşılaşmanın İngiltere'de oynanması için UEFA'ya başvurduğunu belirtti.
Shapps, İngiltere Futbol Federasyonuyla UEFA yetkilileri arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve son kararı UEFA'nın vereceğini söyledi.
Ulaştırma Bakanı, İngiliz taraftarlara seyahat yasağı uygulama kararı aldıkları Türkiye'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline gitmemeleri uyarısında da bulundu.
Konuya ilişkin Chelsea ve Manchester City'den henüz açıklama yapılmazken İngiliz basınında yer alan haberlerde, Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın karşılaşmanın Villa Park Stadı'nda sınırlı sayıda taraftarla oynanması için İngiliz Futbol Federasyonu ve UEFA'ya başvurduğu kaydedildi.
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