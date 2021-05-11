Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!

Ulaştırma Bakanı, İngiliz taraftarlara seyahat yasağı uygulama kararı aldıkları Türkiye'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline gitmemeleri uyarısında da bulundu.

Konuya ilişkin Chelsea ve Manchester City'den henüz açıklama yapılmazken İngiliz basınında yer alan haberlerde, Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın karşılaşmanın Villa Park Stadı'nda sınırlı sayıda taraftarla oynanması için İngiliz Futbol Federasyonu ve UEFA'ya başvurduğu kaydedildi.