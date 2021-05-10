ZİRVE KIZIŞTI! Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman? FB Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak?

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.