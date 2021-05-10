ZİRVE KIZIŞTI! Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman? FB Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak?
Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman? Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile arasında 2 puan fark olan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Galibiyetle ayrılması durumunda rakiplerinden gelecek sonuçları bekleyecek olan Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman? FB Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Ligde son 2 haftaya girilirken şampiyonluk yarışında zirve kızıştı. Ligin 41'inci haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Bir önceki hafta Ankaragücü deplasmanından 2-1 galibiyetle dönen Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman? FB Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 41. haftasında karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE CEPHESİ
Fenerbahçe Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.
Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.
Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.
SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.
7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Serdar Aziz, yarın sarı kart görmeleri halinde son hafta Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
SİVASSPOR 17 HAFTADA 35 PUAN TOPLADI
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki DG Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı son 17 maçta 9 galibiyet ve 8 beraberlik ile 35 puan topladı.
Bu sezona kötü başlayan ancak ikinci devre çıkışa geçen Sivasspor, başarılı istikrarı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 17 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. 9 galibiyet ve 8 beraberlikle 35 puan toplayan Yiğidolar, bu mücadelelerde 28 gol atarken, 13 golü de kalesinde gördü.
Kırmızı-beyazlılar son olarak Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalarak ligin 40. haftasını 59 puanla 6. sırada noktaladı. Avrupa hedefi bulunan Sivasspor, son 2 maçında Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Sivasspor'un son 17 maçta aldığı skorlar şöyle:
Sivasspor: 0 - Erzurumspor: 0
Ankaragücü: 1 - Sivasspor: 4
Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0
Rizespor: 0 - Sivasspor: 0
Sivasspor: 1 - Hatayspor: 1
Galatasaray: 2 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 1 - Karagümrük: 0
Göztepe: 3 - Sivasspor: 5
Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0
Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 4
Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1
Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3
Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 0
Denizlispor: 1 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0
Gaziantep FK: 0 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0
FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR 30. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek.
Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 64 golüne, Sivasspor 39 golle karşılık verdi.
Ligde bu sezon Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 15. kez karşılaşacak.
İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 14 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, 2'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 1 karşılaşma da berabere bitti.
Kadıköy'de Sivasspor'a 34 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 14 gol gördü.
Geçen sezon İstanbul'daki maçta konuk ekip 2-1 galip geldi.
Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.
Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.
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