10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son Dakika: Konyaspor - Trabzonspor maçının saati değişti!

Son Dakika: Konyaspor - Trabzonspor maçının saati değişti!

Son dakika haberine göre... 'in 41. haftasında oynanacak - maçının saati 17.00 olarak değiştirildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
ABONE OL
Son Dakika: Konyaspor - Trabzonspor maçının saati değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, daha önce 20.30'da oynanacağı bildirilen maçın başlama saati 17.00 olarak değiştirildi.

İki takım arasında oynanacak müsabakaya, Medaş Konya Büyükşehir Stadı ev sahipliği yapacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA