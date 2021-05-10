10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe yönetiminden Emre Belözoğlu kararı: 3 yıl daha devam

'de flaş gelişme... Emre ’nun takımın teknik sorumlusu olmasının ardından adeta uçuşa geçen Fenerbahçe’de yönetim kesin kararını verdi. Takımı yeniden şampiyonluğun ortağı haline getiren ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Yönetimin bu kararı teknik patron Emre Belözoğlu’na iletildi.

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Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Fenerbahçe yönetiminden Emre Belözoğlu kararı: 3 yıl daha devam

Emre 'nun takımın teknik sorumlusu olmasının ardından adeta uçuşa geçen 'de yönetim kesin kararını verdi. Takımı yeniden şampiyonluğun ortağı haline getiren ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Yönetimin bu kararı teknik patron Emre Belözoğlu'na iletildi.

ETİK GEREKÇELERLE ERTELENDİ


Ancak yönetim Emre Belözoğlu ile imzayı haziran ayında yapılacak seçimin hemen sonrasına erteledi. 'nin imzayı etik olarak seçimler sonrasına bıraktığı ifade ediliyor.

TRANSFERLER BELÖZOĞLU'NDA


Emre Belözoğlu, yine de ligin tamamlanmasından sonra tüm transferi yöneten isim olacak. Belözoğlu'nun yönetime listesini sunduğu, bütçe planlamasının da yapıldığı gelen haberler arasında.

OTORİTESİ DİKKAT ÇEKİYOR


Yönetimin Belözoğlu ile 'devam' kararında sadece başarılı sonuçlar etkili olmadı. Futbol tarzı ve oyuncular üzerindeki otoritesi de yönetimin böyle bir karar almasını kolaylaştırdı.

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