Fenerbahçe yönetiminden Emre Belözoğlu kararı: 3 yıl daha devam



Yönetimin Belözoğlu ile 'devam' kararında sadece başarılı sonuçlar etkili olmadı. Futbol tarzı ve oyuncular üzerindeki otoritesi de yönetimin böyle bir karar almasını kolaylaştırdı.

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