10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika | İngiltere'de statlar seyirciyle buluşuyor

Son dakika haberi...'de 17 Mayıs'tan itibaren 10 bine kadar futbol taraftarının tribündeki yerini yeniden alacağı bildirildi. Buna göre, 17 Mayıs'ta başlayacak 3. aşamada, futbol müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribündeki yerini alabilecek, daha düşük kapasiteli açık hava spor müsabakalarında bu sayı 4 binle, kapalı spor salonlarında ise 1000'le sınırlı kalacak.

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Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika | İngiltere'de statlar seyirciyle buluşuyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinde 3. aşamaya geçileceğini, bu kapsamda "sınırlı kapasite şartıyla turnikelerin yeniden döneceğini" açıkladı.

Buna göre, 17 Mayıs'ta başlayacak 3. aşamada, futbol müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribündeki yerini alabilecek, daha düşük kapasiteli açık hava spor müsabakalarında bu sayı 4 binle, kapalı spor salonlarında ise 1000'le sınırlı kalacak.

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