Son dakika | Galatasaray'a kötü haber! Sezonu kapattı
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Galatasaraylı Mostafa Mohamed sezonun kalan iki maçında oynayamayacak. Mostafa Mohamed, bu sezon çıktığı 14 maçta 6 gollük performans ortaya koymuştu.
Galatasaray'da Mostafa Mohamed son iki maçta yok. Ntvspor'un haberine göre; Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mısırlı golcü, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
23 yaşındaki santrfor, yapılan kontrollerinde ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku zedelenmesi ve kemik ödemi tespit edildi.
Mostafa Mohamed, bu sezon çıktığı 14 maçta 6 gollük performans ortaya koymuştu.