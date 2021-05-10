Son dakika | Galatasaray'a golcü sol bek! Her konuda anlaşma tamam

Galatasaray'ın yeni sezon sol beki belli oldu. Gelecek sezon Sarrachi ve Emre Taşdemir'i kadroda düşünmeyen Galatasaray yeni sol bekini İngiltere Premier Lig'den buldu. Mevcut yönetim Leeds United ile sözleşmesi sona erecek Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşmaya vardı.

YENİ YÖNETİM SON KARARI VERECEK!

Galatasaray'da Mustafa Cengiz seçimde aday olmayacağını açıklamıştı. Ancak mevcut yönetim yeni sezonu düşünerek bonservisi elinde olan bazı oyuncular için girişimde bulunmuştu. Aytaç Kara ve Alioski bunlardan ikisi. İki oyuncuyla prensipte anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı kulüpte yeni seçilecek yönetim bu iki oyuncu için son kararı verecek.

BONSERVİSİ ELİNDE

Kuzey Makedonya Milli Takımı forması giyen ve bu sezon Premier Lig'de Leeds United ile sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki sol bek Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olacak. 3 yıllık sözleşme imzalanması beklenen oyuncuya yıllık 1.8-2 milyon euro civarı maaş ödenmesi bekleniyor.