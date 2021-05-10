Fenerbahçe'de Visca bombası! Transferi için geri sayım başladı

Visca ile eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun da konuştuğu belirtiliyor. Bu arada Sarı-Lacivertli kurmayların Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile de transfer konusunda görüşmelerini sürdürdüğü gelen haberler arasında.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN