Sivasspor: 0 - Başakşehir: 0 MAÇ SONUCU | Sivas'ta golsüz maç
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 40. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşması 0-0 sona erdi.
Sivasspor - Başakşehir mücadelesinde eşitlik bozulmadı her iki takım da haftayı 1 puanla kapattı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Fajr'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Claudemir'in şutunda topaz farkla dışarı çıktı.
20. dakikada Tolga'nın ceza sahasının dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Ali topu kontrol etmeyi başardı.
32. dakikada Visca'nın pasında topla buluşan Aleksic'in şutu üstten auta çıktı.
İKİNCİ YARI
50. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada topu rakip defans kafayla uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Fajr'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
51. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
70. dakikada Kayode'nin ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top savunmadan geri döndü.
Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.
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