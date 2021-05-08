Sivasspor: 0 - Başakşehir: 0 MAÇ SONUCU | Sivas'ta golsüz maç

Sivasspor - Başakşehir mücadelesinde eşitlik bozulmadı her iki takım da haftayı 1 puanla kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Fajr'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Claudemir'in şutunda topaz farkla dışarı çıktı.

20. dakikada Tolga'nın ceza sahasının dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Ali topu kontrol etmeyi başardı.

32. dakikada Visca'nın pasında topla buluşan Aleksic'in şutu üstten auta çıktı.