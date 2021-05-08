Atakaş Hatayspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 0 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

69'uncu dakikada Atakaş Hatayspor'un geliştirdiği atakta, Popov'un sağdan attığı ortaya altıpas içinde kafa vuran Aaron Boupendza, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

74'üncü dakikada Atakaş Hatayspor'da Aabid'in savunma arkasına attığı pasa Kamara hareketlendi. Kamara'nın boş kaleye çektiği şuta savunma ayak koydu.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında, Yukatel Denizlispor'u Aaron Boupendza'nın golü ile 1-0 mağlup etti.